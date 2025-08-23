Rufisque : arrestation pour trafic de 4 kg de chanvre indien

Le Commissariat Central de Rufisque a interpellé un individu pour détention et trafic de chanvre indien.



L’arrestation fait suite à une information signalant un possible débarquement de drogue par la mer. Une opération de surveillance a été rapidement mise en place. Vers 4h30 du matin, un conducteur de moto de type Jakarta a été repéré près des cimetières de Diockoul, roulant lentement avec un sac sur son véhicule.



Interrogé et fouillé, le suspect a été trouvé en possession de quatre blocs de chanvre indien, pesant chacun 1 kg, soit un total de 4 kg de drogue.



Le mis en cause a été placé en garde à vue, et l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et retracer l’origine de la drogue.

