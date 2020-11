Rufisque / Visite MEPA : L’acquisition d’un titre foncier au cœur des doléances des acteurs de l’Elevage.

Les éleveurs du « Daraal » départemental de Rufisque sollicitent toujours un terrain qui serait érigé en titre foncier pour leur permettre d'exercer leur activité. Une doléance que les autorités locales et responsables des éleveurs ont soulevé devant le tout nouveau Ministre de l’Elevage et de la Production Animale, Aly Saleh Diop.



Selon le président du Conseil départemental de Rufisque, Souleymane Ndoye, il est plus que temps pour que ce problème soit réglé car le secteur de l’élevage est très important dans l’économie de cette localité, qui accueille des milliers de têtes chaque année.



C’était lors d’une tournée que le MEPA a organisée ce 24 novembre 2020 dans les différents foirails de la Région de Dakar…