Rufisque / Randonnée pédestre : Aliou Sow (Essentiel) demande à la jeunesse de faire preuve de responsabilité et de faire attention aux « manipulations des politiciens démesurés. »

La salle Vip Fitness a organisé ce Dimanche 12 Mars, une randonnée pédestre à caractère innovante, dénommée Randon-Fitness pour sensibiliser sur les bienfaits du sport.



Parrainé par le président du mouvement l'Essentiel, de mouvance présidentielle, M. Aliou Sow, qui a d'ailleurs fait le trajectoire avec ces jeunes sportifs, a également dégagé une forte enveloppe, des t-shirts et des casquettes de couleur blanche. Au-delà de l'aspect sportif, le responsable politique a aussi demandé à la jeunesse de faire preuve de responsabilité et faire attention à toutes « les manipulations des politiciens démesurés. »



Les organisateurs de la randonnée pédestre sont revenus sur les vertus du sport sans les détailler, à travers la voix du coach Jules : "en faisant du sport physiquement et mentalement on est bien. Il y a tellement de vertus, qu'on ne peut même pas imaginer tout son impact sur la santé physique et mentale," a soutenu le gérant de la salle, avant de préciser en conclusion que « celui qui ne fait pas du sport risque de prendre du poids sans le vouloir... »