Rufisque / Meeting de clôture : « Rufisque a un rendez-vous avec l’histoire, il ne faut pas rater ce rendez-vous » (Ismaïla Madior Fall, BBY)

C’est l’heure du grand rassemblement pour la coalition Benno Bokk Yaakaar de la ville de Rufisque. En effet, ce vendredi 21 janvier 2022, tous les responsables de la coalition se sont retrouvés à l’occasion d’un meeting de clôture organisé en faveur de leur candidat Ismaïla Madior Fall.



Responsables des partis alliés, femmes, jeunes et notables se sont tous mobilisés pour couronner à travers ce rassemblement un énorme travail amorcé depuis presque 4 ans.



Durant ces 15 jours de campagne la coalition Benno Bokk Yaakaar, sous la conduite de la tête de liste majoritaire Ismaïla Madior Fall, a vulgarisé son programme élaboré sur l’assainissement, sur le financement des femmes, sur l’emploi des jeunes, les voiries et éclairage public et sur toutes les précautions des populations de la ville de Rufisque. Un programme bien adopté d’ailleurs pour IMF, par les populations de Rufisque et qui ont répondu présent à ce grand rendez-vous.



Pour lui, la mobilisation a été exceptionnelle et invite lors de sa communication ses concitoyens à voter la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar pour le triomphe du marron-beige le jour du 23 janvier. « Rufisque a un rendez-vous avec l’histoire, il ne faut pas rater ce rendez-vous », a lancé Ismaïla Madior Fall pour confirmer le choix sur sa personne à la tête de la municipalité de la ville de Rufisque...