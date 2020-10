Rufisque : Le MATSA s'engage à aider les nouveaux bacheliers dans leur processus d'inscription.

Le Mouvement And Taxawu sunu Askan (MATSA) a organisé une conférence d'information et d'orientation pour les nouveaux bacheliers ce dimanche 25 octobre 2020 à la salle des fêtes de Rufisque. Occasion pour le président dudit mouvement, Gorgui Samb, de revenir sur l'importance de la journée. Selon lui, "nous avons constaté que les bacheliers sont laissés à eux mêmes après le Bac. Ils peuvent faire de mauvais choix qui auront des impacts tout au long de leur processus. C'est la raison pour laquelle le mouvement MATSA a jugé nécessaire d'organiser cette journée pour mieux expliquer aux nouveaux bacheliers, l'ensemble des paramètres du système d'orientation au niveau des universités publiques et privées, le système LMD, mais aussi les informer par rapport aux concours. Nous nous engageons à aider les nouveaux bacheliers dans leur processus d'inscription dès l'ouverture de la plateforme CAMPUSEN", a fait savoir le Président du MATSA, Gorgui Samb.