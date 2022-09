Rufisque/Journée de l’Excellence : La Fondation Sococim honore les 70 meilleurs élèves du département.

Ils sont issus des différentes écoles du département et se sont brillamment illustrés lors des compositions et examens de fin d’année.



Lors d’une cérémonie initiée par la Fondation Sococim ce 8 septembre, ces meilleurs élèves ont été primés et récompensés avec des bourses d’excellence pour les quatre élèves de terminale issus des différents lycées de Rufisque commune et de Bargny.



Monsieur Issa Ngom, le secrétaire général de l’Inspection Académique de Rufisque, venu représenter l’IA de Rufisque lors de cet évènement présidé par Monsieur Xavier Preira, le secrétaire général de Sococim Industrie, dira que « ce sont des prix assez importants qui ont distribués à des élèves de l’élémentaire, du moyen et du secondaire. L’Académie de Rufisque est venue aujourd’hui parce que Sococim est un partenaire et aujourd’hui quatre de nos meilleurs bacheliers du département ont été primés. Mais ce ne sont pas seulement des prix, mais aussi des bourses qui vont permettre à ces élèves de poursuivre convenablement leurs études. Depuis 2008, la Fondation Sococim est dans cette dynamique. Cela fait 14 ans que la Sococim donne ces prix aux meilleurs élèves. Et c’est d’un apport très important pour nos élèves. Mais aussi ce sont des bourses de prise en charge de la vulnérabilité. Ce qui fait qu’aujourd’hui la SOCOCIM aide depuis 14 ans des générations à traverser des universités et à ne pas avoir de difficultés inhérentes à la vie estudiantine… », a-t-il ajouté.



Le SG de la SOCOCIM a quant à lui magnifié l’organisation de cette 14ème édition de la journée d’excellence qui est devenue une tradition...