Rufisque / Hommage : « Pape Bouba Diop était un modèle, un exemple pour la jeunesse » (Bécaye Mbaye, communicateur traditionnel)

Présent à la cérémonie d'hommage à Pape Bouba Diop, Bécaye Mbaye, reporter et communicateur traditionnel, n'a voulu pour rien rater l'occasion à lui offerte, de parler de l'ancien numéro 19 de l'équipe nationale. Selon lui, au-delà de ses exploits sportifs, ce qu'il faut surtout retenir de l'homme papa Bouba Diop, c'est "qu'il était un modèle et un exemple pour ses pairs, pour les sportifs et pour toute la jeunesse..."