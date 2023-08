Rufisque/Effondrement d’un immeuble à la cité SIPRES: 5 morts et 8 blessés dont 1 grave

5 morts et 8 blessés dont 1 grave. C’est le bilan de l’effondrement d’un immeuble à la cité sipress de Rufisque. Après plus de 10 heures d’intenses recherches, ce sont finalement 05 corps sans vie qui ont été extraits des décombres et 8 personnes blessés dont une grièvement. Les recherches se sont arrêtés aux environs de 22h en présence du ministre de l’intérieur qui a fait le déplacement.