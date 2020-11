Rufisque / Education : Le Conseil départemental dégage 73 millions de FCFA pour régler le déficit de salles de classe.

Après avoir offert des tables-bancs et des masques de protection contre la Covid-19, le président du Conseil départemental de Rufisque, M. Souleymane Ndoye, est descendu sur le terrain pour constater l'état d’avancement des travaux dans les établissements scolaires.



Selon Mamadou Diop, l’IA de Rufisque, « ce n’est pas donné à n’importe quel IA d’avoir un président de Conseil départemental qui fait le tour des chantiers pour vérifier de lui-même la qualité des travaux... Cette année c’est une année particulière. La preuve on vient de perdre un mois et nous nous sommes retrouvés avec une pléthore d’élèves. On a du mal à les caser ou à les mettre quelque part. Le président du Conseil départemental avec sa vision a tout de suite pensé à offrir des tables-bancs mais aussi qu’il fallait aussi construire des classes pour recevoir ce matériel … »



Ainsi, plusieurs responsables de chantiers ont été saisis pour accélérer la cadence. Une rondelette somme de 73 millions de FCFA a été mise sur la table pour construire des salles de classe supplémentaires et réfectionner celles qui étaient délabrées, dans les lycées et CEM comme celui de Bargny Kipp Barrage et les Pionniers du syndicalisme de Rufisque…



Selon Souleymane Ndoye, le Président du CDR, accompagné par ses services techniques, les IEFdes différents districts du département, « nous avons eu des satisfactions mais aussi des inquiétudes. Les satisfactions sont l’état d’avancement des travaux de certaines salles de classe qui ont été achevées. Il y a eu aussi des inquiétudes par rapport à la pléthore d’élèves. Les moyens dont nous disposons ne sont pas si énormes, mais il nous appartient de prendre en charge ces responsabilités qui font partie des compétences transférées… », a-t-il ajouté.



Plusieurs classes ont été construites, d’autres en finition alors que des salles de classe seront aussi perfectionnées pour recevoir ces élèves qui n’ont pas encore été casés quelque part. Cette tournée a eu lieu ce 23 novembre à Rufisque...