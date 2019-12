Rufisque/ENAP : « L’administration pénitentiaire a une mission délicate d’exécution des mesures privatives de liberté et de préparation des détenus à une réinsertion sociale ». (Me Malick Sall, MJS)

Venu présider cette cérémonie, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice , Maitre Malick Sall est revenu sur l’importance de la qualité d’une bonne formation des agents de l’administration pénitentiaire. Selon lui, « C’est un résultat qui atteste des efforts consentis tout au long de cette formation. Le directeur de l’ENAP a compris très tôt qu’une formation de qualité devait conjuguer à la fois le savoir, le savoir être et le faire savoir. »

D’après le ministre de la justice, « l’administration pénitentiaire a une mission délicate d’exécution des mesures privatives de liberté et de préparation des détenus à une réinsertion sociale.»

Ainsi le sens de responsabilité de ces agents qui viennent d’intégrer l’administration pénitentiaire est engagé.

« Je vous exhorte de vous imprégner des valeurs républicaines et à une prise de conscience des missions qui vous incombent. Des valeurs fortes vont vous conduire au respect de cette noble mission qui vous incombent. Vous aurez à gérer un nouveau type de détenu avec l’avènement du terrorisme. Et je suis rassuré par la qualité de votre formation », a-t-il-ajouté.