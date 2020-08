Rufisque / Décès Papa Yade 2 : Amanekh pleure son "frère" et demande aux autorités d'éclairer les voies de circulation.

C'est avec un visage crispé et triste que le lutteur Amanekh, mentor du défunt Papa Yade 2 s'est prononcé sur les détails de l'accident et son rapport avec la victime à travers Dakaractu. Selon lui, le défunt a fait un accident avec sa moto sous le tunnel non éclairé de Diouti-bi en rentrant d'un événement religieux "Thiant".



Ce que souhaitait Papa Yade 2, c'était de réussir dans la lutte pour aider ses parents, a laissé entendre le lutteur Rufisquois. Sur son rapport avec Assane Diop alias Papa Yade 2, Amanekh a fait savoir qu'il était plus qu'un frère pour lui et qu'ils s'entendaient très bien. "Sa mère me l'avait donné dès son plus bas âge parce qu'il aimait la lutte" a-t-il déclaré. Face à cette situation dramatique, Amanekh lance un appel à l'endroit de l'État du Sénégal mais également aux autorités rufisquoises pour qu’ils installent des lampadaires sur le long des voies publiques notamment dans les tunnels pour que de telles atrocités ne se reproduisent.



Pour rappel, le lutteur originaire de Rufisque Assane Diop, plus connu sous le nom de Papa Yade 2 a subi un accident de moto le 26 juillet dernier et a finalement rendu l’âme des suites de cet accident...