Rufisque / Covid-19 : La SOCOCIM vient en appui aux populations démunies du département.

L'état d'urgence décrété par le chef de l'État, avec comme conséquence directe l'instauration du couvre-feu à partir de 20h, réduit considérablement l'activité économique. Du coup, ce sont des familles entières qui ont vu leur pouvoir d'achat diminué et se retrouvent dans le besoin.

Par ailleurs, les nombreux daaras qui comptent en leur sein des centaines d'enfants, ont plus que jamais besoin d'aide alimentaire, dès lors que les enfants doivent y rester confinés.

Ainsi après avoir appuyé le comité national et départemental de lutte contre la pandémie, la SOCOCIM a jugé nécessaire, dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise, de venir en aide aux populations démunies. Ainsi ce sont 30 tonnes de riz et des kits d'hygiène, qui leur seront distribués. Occasion saisie par Aristide Preira de revenir sur les dispositions prises au niveau de l'entreprise pour barrer la route au Covid-19...