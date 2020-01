Rufisque / Cleaning Day : « le principal problème de Rufisque c'est le canal. Et là l'État est interpellé » (Souleymane Ndoye, Président du Conseil Départemental)

La vieille de Rufisque a la mauvaise réputation d'être une ville sale. Et le canal à ciel ouvert, qui traverse la ville en est la principale cause. Sur cette question, le chef de l'Etat, M. Macky Sall avait, en conseil des ministres décentralisé en 2016, pris des engagements fermes allant dans le sens de sa fermeture. Pour régler le problème de l'insalubrité de Rufisque, il faut donc nécessairement fermer le canal. En effet, dira Souleymane Ndoye, Président du Conseil Départemental de Rufisque, « le principal problème de Rufisque, c'est le canal. Et là l'Etat est interpellé ». Il invitera cependant les ASC et la communauté à s'investir dans la lutte contre l'insalubrité...