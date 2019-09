Rufisque/Alerte : La station Eydon sise à la sortie N° 9 de l'autoroute à péage vend de l'eau à la place de gasoil à des clients.

M. Diop est déçu et totalement dépité. Le Mercredi 04 Août 2019, aux environs de 18h, il s’est rendu à la station Eydon de Rufisque, sise à la sortie nº 9 de l'autoroute à péage, pour acheter du gasoil, et on lui aurait vendu de l'eau en lieu et place. En effet, après avoir parcouru à peine un kilomètre, sa voiture tombe en panne. Le lendemain, M. Diop retourne à la station pour se plaindre, et à sa grande surprise, il y trouve d'autres clients qui ont subi le même sort.

Sur place, les responsables de la station reconnurent les faits, et se confondent en excuses, avant de lui proposer une vidange complète. Mais le mal était déjà fait...