Coupe du monde de football unifié Special Olympics Paris 2026 : Le Sénégal sera représenté par 32 joueurs du 5 au 11 juillet

Du 5 au 11 juillet 2026 à Paris, Special Olympics Sénégal participera pour la première fois à la Coupe du Monde de Football Unifié U23, a annoncé l’organisation dans un communiqué de presse.

Selon Special Olympics Sénégal, « cette participation est une étape importante. Elle illustre le travail accompli sur le terrain et notre engagement constant en faveur de l’inclusion et de la dignité des personnes ayant un handicap intellectuel », souligne- t-on.

Pour l’organisation, le Football unifié est la discipline phare du mouvement. Puisque, « ce modèle favorise l’égalité des chances, brise les barrières sociales et construit une société plus inclusive », a-t-on expliqué. Au-delà de la compétition, « cet événement constitue une plateforme internationale de sensibilisation et de plaidoyer pour les droits des personnes ayant un handicap intellectuel. »

Pour Paris 2026, le Sénégal alignera deux équipes, une féminine et une masculine. Chaque équipe sera composée de 16 joueurs : 9 athlètes Special Olympics et 7 partenaires unifiés, précise le document. Les partenaires unifiés seront issus du centre de formation du Paris FC. La cérémonie d’ouverture aura lieu le 6 juillet au Stade Charléty, suivie du match d’ouverture France/Sénégal.

En vue de cette participation, Special Olympics Sénégal lance un appel à l’ensemble de ses partenaires institutionnels, sponsors et soutiens pour accompagner l’équipe, conclut le communiqué