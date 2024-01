Rufisque / 6ème anniversaire de Rufisqu’Elles : Taurelle Madior Fall célèbre le leadership et l'entrepreuneuriat des femmes avec une mobilisation historique

Longtemps déterminé à promouvoir une vision inclusive de l'entrepreneuriat féminin et une intégration professionnelle des minorités, la lutte contre les violences faites aux femmes, le Mouvement Rufisqu'Elles a célébré ce 29 Décembre 2023 ses six (6) ans d'existence. Une occasion, pour cette association dirigée par Mme Taurelle Madior Fall, juriste, auteure du livre "Violences au féminin”, de célébrer le leadership et l'entrepreuneuriat des femmes.

Ces dernières ont validé les différentes formations organisées et offertes par Rufisqu'elles et qui ont brillé tout le long de l'année 2023.. Rufisqu’Elles a ainsi célébré le leadership et l'entrepreneuriat des femmes en leur décernant des attestations à travers une foire de Noël retenue sous le thème, " la Renaissance au féminin".



L'événement qui s'est tenu à l'école des postes de Rufisque s'inscrit également dans la dynamique de soutenir les femmes à valoriser leurs potentialités et de promouvoir les jeunes dans le but de contribuer à la mise en place de programmes de développement adaptés aux réalités locales. Signalons aussi que Rufisqu'elles s'active dans la protection de l'enfance et des couches vulnérables.

C'est ainsi que chaque année des Arbres de Noël sont offerts par la présidente de l'association aux enfants démunis ou handicapés...