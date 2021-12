Rufisque / 3e édition du GINGEMBRE LITTÉRAIRE : la séance de restitution des panels a réuni de grands intellectuels.

La Fondation Sococim et l'Association ContinentPremier, promotrice du « Gingembre Littéraire », ont organisé une séance de restitution des panels organisés dans le cadre de la troisième édition du « Gingembre Littéraire » tenue du 3 au 5 décembre à Thiès, Mbour et Diass.



Cette journée de restitution de la 3ème édition dont les discussions tournaient autour du thème : « Vivre Ensemble : dialogue des Cultures et des Religions », est une suite logique du cycle de conférences ouvert à Genève en 2012, d'après le président de l'Association ContinentPremier.



Dédiée à la mémoire et à la personne d'Iba Der Thiam, cette édition a vu la participation d'éminents intellectuels à l'exemple du professeur Souleymane Bachir Diagne, l'économiste Fatoumata Ciss Ngom, l'ambassadeur du Bénin, pour ne citer que ceux-là.



Cette séance de synthèse est revenue de manière apostrophée sur différents domaines ou faits de société. Les pénalistes se sont penchés sur l'importance du cousinage à plaisanterie, du rôle des mariages mixtes, d'un retour entre autres sujets pour pousser le public, surtout élèves et étudiants, à s'approprier de leur héritage culturel sacré.