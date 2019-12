Ribot Escale / Koungheul : El hadj Boydo Sow tourne le dos à Yaya et dépose ses baluchons chez Madiama Seck.

El hadj Boydo Sow, responsable politique à Ribot Escale, a décidé de tourner le dos à l’honorable député Yaya Sow, pour soutenir le premier adjoint au maire de ladite institution locale, par ailleurs responsable politique de l'Apr, Mr Madiama Seck. "Vous avez toujours remarqué ma présence au côté du maire de Ribot Escale. Donc si aujourd'hui, il organise une finale à Ribot et que moi, je me trouve ici à Thiakhathie ; c'est parce qu’il y a quelque-chose. En effet, j'ai acté ma séparation définitive avec l’honorable député Yaya Sow sur le plan politique. Pour preuve, mes actions futures vont confirmer cette importante décision. Désormais, je suis avec Madiama Seck…", a-t-il fait savoir.



Boydo Sow de revenir sur la raison de son choix. " J'ai une nouvelle vision des choses et j'ai tracé un nouveau cheminement politique. Madiama Seck est un homme de principe et d'engagement. Je compte l'accompagner jusqu'à notre victoire aux élections municipales prochaines. Je suis rassuré que les populations conscientes vont porter leur choix sur lui…", a-t-il indiqué.



Avant de poursuivre : " Je continuerai mes activités, mais pour le compte du futur maire de Ribot, Mr Madiama Seck. Grâce à lui, je suis dans la lumière, après tant d'années dans l'obscurité. En plus, il est un fervent défenseur du Président Macky Sall. Alors, Monsieur Seck, je vous suivrai partout et je ne vais jamais rompre notre compagnonnage…"



El Hadj Boydo Sow a fait cette déclaration lors de la finale de Thiakhathie dont le parrain se trouve être l'opérateur économique et responsable politique de l’APR dans la commune de Ribot Escale, par ailleurs premier adjoint au maire de ladite commune, Mr Madiama Seck.

Prenant la parole, ce dernier s'est félicité du choix de son camarade avant de remercier le président de la République pour les réalisations qu’il a faites dans sa commune. "Je commence par saluer les notables de Thiakhathie, Baye Souleymane Ndao ainsi que toute la commune de Ribot Escale. La présence d’Alioune Bara Ly à mes côtés signifie beaucoup de choses. Entre lui et moi, c'est plus que des paroles, mais plutôt des actes solides. Ma présence ici, c'est d'abord pour répondre à l'appel de El Hadj Boydo et des jeunes de Thiakhathie C'est aussi une occasion de renouveler notre engagement envers le Président Macky Sall. Depuis le deuxième tour de la présidentielle, j'ai toujours été à ses côtés sans intérêt personnel parce qu'il a beaucoup fait pour notre commune. Et l'on peut citer la mise à disposition du bus qui rallie Ribot et Taïf. Il a aussi construit des forages à "Bokki Djor", "Lougui Yama", "Maodo mouride", "Koung Koung." Des poteaux électriques sont aussi installés pour une bonne alimentation à Ribot et Taïf Thiéckène etc. Ces actes de bienfaisance du Président de la République doivent être vulgarisés au niveau national pour que tout le monde sache qu'il n'a jamais oublié notre localité, mais aussi pour que certains arrêtent de se proclamer auteurs de ces actions. Alors, nous allons tout simplement prier afin que ce deuxième mandat arrive à terme avec des avancements notoires dans notre pays…"



Avant de finir son speech, le premier adjoint au maire de Ribot Esacale a rappelé son ambition de briguer les suffrages des habitants de Ribot. " Nous ne sommes pas pressés dans notre combat, car nous avons des ambitions pour changer Ribot et personne ne peut porter atteinte à cet objectif. Notre force, c'est la vérité et la droiture", a-t-il conclu.