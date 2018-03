Revue annuelle du ministère de l'environnement : Le professeur Mame Thierno Dieng condamne la coupe de bois.

Venu présider la revue annuelle du ministère de l'environnement, le professeur Mame Thierno Dieng a réitéré la volonté ferme de l'état du Sénégal à combattre la coupe du bois. Abordant le sujet qui les a réunis, le ministre de l'environnement pense que c'est un exercice auquel tout le monde devrait « s'astreindre et bien s'astreindre ».

« Le MED s'est fixé un seul objectif à savoir de tout faire pour que les Sénégalais aient l'environnement auquel, ils ont droit » souligne le ministre de l'environnement et du développement durable.

Le ministre Mame Thierno Dieng sur la coupe de bois, un des problèmes majeurs auquel est confronté son département, dira que c’est un fléau « économiquement inacceptable et humainement indigne de ce que nous devons être ».

« La première mission qui m'a été assignée par le chef de l'État par sa clairvoyance, est cette question douloureuse de la coupe de bois » a dit Mame Thierno Dieng ministre de l’environnement.

Après, un diagnostic des traitements s’impose dont la révision du code forestier dont la seule finalité est de punir les fautifs à la hauteur des fautes qu'ils ont commises. « Du point de vue de la responsabilité de l'État elle a été totale et entière par rapport à cette question, pour ce qui concerne la prise en charge de cette coupe de bois » a conclu le patron de l'environnement.