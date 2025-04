Révolution financière au Sénégal : La Banque Islamique du Sénégal lance son produit IJARA 100% Halal, un nouveau souffle pour les entreprises

La Banque Islamique du Sénégal (BIS) a officiellement lancé le produit IJARA, marquant un tournant significatif dans le paysage financier sénégalais. Cette avancée, qui respecte les préceptes de la finance islamique, propose une solution de financement novatrice susceptible de révolutionner les méthodes économiques du pays.

Au cours de l'événement inaugural, M. Bèye, Directeur Général Adjoint de la BIS, a mis en exergue l'importance de cette action, indiquant que le produit IJARA découle de mois, voire d'années, d'échanges et de travaux collaboratifs minutieux. « Ce produit découle d'une analyse approfondie visant à satisfaire les exigences particulières de nos clients, tout en adhérant rigoureusement aux principes de la finance islamique », a-t-il affirmé. « Ce produit est entièrement halal, en accord avec la Charia, et s’aligne parfaitement à notre objectif de soutenir le développement économique du Sénégal. »

Un produit de financement novateur et clair

IJARA se présente comme un produit de financement reposant sur le principe du crédit-bail conforme à la charia, dans lequel la Banque Islamique acquiert des biens pour ses clients et les leur loue par la suite via des paiements mensuels. « Ce produit vise tous les professionnels et entreprises, en particulier ceux des secteurs de la santé, du BTP et de l'industrie. Il leur offre la possibilité d'obtenir le matériel indispensable à leurs opérations sans avoir à recourir aux méthodes financières classiques », précise Mamadou Ba Cissé, Directeur Retail et Réseau de Distribution de la BIS.

IJARA se distingue par une transparence totale : le coût des loyers, la structure du contrat et les possibilités d'achat sont clairement établis dès le départ. « Dans la finance islamique, l'incertitude est totalement proscrite. » « Tout est préétabli et connu à l'avance, offrant ainsi une sérénité complète à nos clients », souligne M. Cissé.

Un modèle d'affaires avantageux pour les sociétés

Ce produit permet également aux entreprises de bénéficier d'avantages économiques significatifs, notamment l'opportunité d'incorporer le règlement de l'assurance sur la période du financement, contrairement aux méthodes traditionnelles de crédit-bail. « Nous offrons une option adaptable, où nos clients ont la possibilité de garder le bien, de le transférer à un tiers, ou même de l'acquérir à l'issue du contrat pour un montant minime », complète M. Cissé.

La Banque Islamique attache également une grande importance à accorder une entière autonomie à ses clients dans la sélection de leurs fournisseurs, tout en assurant que ces derniers se conforment aux normes rigoureuses de qualité et d'entretien imposées par la BIS.

Une répercussion socio-économique significative

Outre la satisfaction des exigences financières des entreprises, l'introduction de l'IJARA a aussi des conséquences d'ordre social. Ce produit offre aux sociétés la possibilité de s'équiper avec des matériels de qualité à des conditions financières abordables, contribuant ainsi à l'expansion et au développement de l'économie sénégalaise.

Le produit IJARA symbolise la détermination de la Banque Islamique du Sénégal à proposer des solutions financières novatrices, transparentes et respectueuses de la Charia, tout en participant activement au développement socio-économique du pays.

Avec cette initiative, la BIS confirme sa position de leader en finance islamique au Sénégal. Elle introduit un nouvel aspect dans le financement des entreprises tout en proposant aux Sénégalais une option plus équitable et alignée sur leurs valeurs...