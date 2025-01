Révision de la loi d'orientation Agro-Sylvo-Pastorale et Halieutique: Les éleveurs de la région de Thiès expriment leurs attentes...

Les journées de réflexion sur la révision de la loi d'orientation Agro-Sylvo-Pastorale et Halieutique qui ont été initiées à Thiès, ont permis aux éleveurs d'apporter leurs contributions relatives à leur secteur.

Le président de la maison des éleveurs de la région de Thiès, Ismaïla Sow en a profité pour faire un plaidoyer pour la prise en compte de leurs attentes. Et il s'agit notamment de la prise en charge des conflits entre éleveurs et agriculteurs, la délimitation des couloirs de passage pour le bétail, les problèmes liés aux parcs de vaccination, aux marchés à bétail etc...