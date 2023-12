Rétrospective justice 2023 : une année feutrée par les affaires du leader de l’ex-Pastef Ousmane Sonko.

Le maire de Ziguinchor Ousmane Sonko avait accusé M. Niang d’avoir été épinglé par un rapport de l’Inspection générale d’Etat (IGE) pour sa gestion d’un fonds de 29 milliards de francs Cfa du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac). Son procès s’est ouvert le 02 février 2023, mais il s’est tenu après plusieurs renvois. Finalement, Ousmane Sonko a été condamné à deux mois de prison assorti de sursis et 200 millions de francs Cfa de dommages et intérêts. Une décision qui avait surpris beaucoup de Sénégalais qui attendaient une peine beaucoup plus lourde. Insatisfait de la décision rendue par le tribunal de première instance de Dakar, le parquet qui avait requis 3 ans de prison ferme, a interjeté appel devant la Cour d’appel de Dakar ainsi que la partie civile, Mame Mbaye Kane Niang. La juridiction avait condamné le lundi 8 mai 2023 à six mois de prison avec sursis le maire de Ziguinchor pour diffamation et injure publique. Il est également condamné à verser 200 millions de nos francs à Mame Mbaye Niang pour dommages et intérêts. Ses avocats ont saisi la Cour suprême pour se pourvoir en cassation. Et l’audience a été fixée le 04 janvier 2024. Mais jusqu’ici, l'opposant et ses sympathisants dénoncent une "instrumentalisation" de la justice.

Le procès Adji Sarr-Ousmane Sonko