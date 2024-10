Retraite stratégique à Dubaï : Macky Sall invité d’honneur de la Banque arabe pour le développement en Afrique (BADEA)

Par une note transmise à la rédaction de Dakaractu, il a été informé qu’après "l’ICESCO à Mascate il y a quelques jours sur le thème de l’éducation", Macky Sall reste occupé par un agenda international chargé. Il est en effet l’invité d’honneur de la Banque arabe pour le développement en Afrique (BADEA) qui organise une retraite stratégique à Dubaï, les 12 et 13 octobre 2024. Ainsi, le thème portera sur : « L’Afrique peut-elle devenir une puissance économique ? Pour rappel, la BADEA a été créée au 6e sommet arabe à Alger, le 28 novembre 1973. Elle a commencé ses activités en mars 1975. La BADEA opère exclusivement en Afrique subsaharienne en contribuant au financement de domaines variés comme les infrastructures, les chaînes de valeur agricoles, le secteur privé, le commerce, le développement des PME et l’entrepreneuriat, a-t-on ajouté.



Au cours de cette retraite stratégique, Macky Sall va présider un panel sur les « méga tendances climatiques ». « La retraite stratégique de la BADEA se déroulera dans cinq panels portant notamment sur les thématiques suivantes : méga tendances géopolitiques ; méga tendances climatiques ; méga tendances technologiques ; méga tendances démographiques ; l’avenir des investissements étrangers directs en Afrique. » Macky Sall présidera le panel de haut niveau sur les méga-tendances climatiques. Ce panel abordera, entre autres, des sujets de brûlante actualité comme le réchauffement climatique, l’accès à l’énergie, la transition énergétique, les énergies renouvelables, les minéraux critiques, etc.