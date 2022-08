Résultats provisoires et victoire de BBY : Mimi Touré tacle l'opposition et les appelle à la raison

Après la proclamation des résultats provisoires du scrutin du 31 juillet 2022 par la commission nationale de recensement de votes, la coalition BBY est à la tête avec 82 sièges de députés. Pour Aminata Touré les élections sont déjà derrière nous, et appelle au sens de la responsabilité.



La coalition Benno Bokk Yaakaar invite tous les acteurs à respecter les prérogatives des institutions chargées, chacune en ce qui la concerne, du processus électoral. Enfin la coalition Benno Bokk Yaakaar appelle tous les républicains et démocrates à la mobilisation pour consolider notre Démocratie et notre République.



Elle terminera par appeler la presse nationale à jouer son rôle dans la consolidation de la démocratie... et l'opposition d'accepter sa défaite...