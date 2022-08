Résultats provisoires : La commission nationale de recensement des votes statue, les résultats attendus au plus tard ce vendredi.

Après le scrutin de dimanche dernier, le processus électoral suit son cours avec la proclamation des résultats provisoires qui vont intervenir après le recensement des procès verbaux. Ce mardi, le président de la commission nationale de recensement des votes assisté de ses membres, a réuni les mandataires des différentes coalitions pour assister aux travaux qui débutent ce matin.



Au vu des procès verbaux reçus des commissions départementales, la commission nationale de recensement des votes donnera dans les 48h à venir, les résultats provisoires avant que le Conseil constitutionnel ne livre, après l’épuisement des recours, les résultats définitifs.



Me Ousmane Sèye, mandataire national de la coalition Benno Bokk Yakaar, Déthié Fall, de la coalition Yewwi Askan wi et Maguette Sy, mandataire de Wallu Sénégal sont de la partie pour ce début des travaux en attendant l’arrivée progressive d’autres PV. Les résultats provisoires sont attendus au plus tard ce vendredi.