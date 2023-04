Respect des accords avec la fonction publique locale : la commune de Thietty (Kolda) a signé les accords...

La commune de Thietty (région de Kolda) a respecté la signature concernant l'augmentation des salaires des collectivités territoriales. Ainsi, le maire Alassane Baldé dit s'inscrire dans le respect des engagements pris par l'État pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs de sa commune. C'estpourquoi, il n'a pas attendu que les travailleurs réclament leurs droits. Il a signé en s'alignant au respect du droit.

Ainsi, les travailleurs de sa collectivité territoriale verront à la fin du mois d'avril cette effectivité dans leur salaire selon la rubrique. En ce sens, la commune de Thietty est une des rares communes citée en exemple pour sa gestion sobre et vertueuse qui lui a valu d'ailleurs d'être nominée dans le cadre de la bonne gouvernance.

C'est donc un ouf de soulagement pour les travailleurs de cette commune qui vont voir le bout du tunnel.

Pour le maire Alassane Baldé, "c'est normal que je signe pour ces augmentations car ce sont les textes qui le disent. Par conséquent, je ne fais que suivre les textes qui accordent ces augmentations. D'ailleurs, je me réjouis que l’État ait pensé à revaloriser les salaires des travailleurs des collectivités territoriales. Et cela va améliorer le rendement du travail de la commune et des conditions de vie des agents."

Connu pour son pragmatisme, le maire de la commune de Thietty oeuvre pour le développement...