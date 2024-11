Réseau de trafic de migrants : Deux agents recruteurs tombent dans les filets de la justice à Fatick

À Fatick, la lutte contre le trafic de migrants a franchi une étape décisive avec l’arrestation de deux agents recruteurs, El. S. Sarr et D. Thiaré, récemment déférés au parquet par la Division de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT). Comme le rapporte L’Enquête, ces individus ont été placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs et trafic de migrants.



Les investigations ont débuté avec l’arrestation des frères G. Ba et A. Ba, en début octobre, pour des accusations similaires. Lors de leur audition, ils ont désigné El. S. Sarr comme le cerveau de leur réseau, incitant les enquêteurs à passer à l’action. Grâce à des renseignements, les agents de la DNLT ont localisé Sarr à Dakar, entraînant son interpellation ainsi que celle de son complice D. Thiaré.



Les aveux de D. Thiaré ont rapidement éclairé les enquêteurs sur l’ampleur de l’opération. Il a admis avoir été mandaté pour encaisser l’argent d’un candidat à l’émigration par Sarr et a révélé l’existence d’autres acteurs impliqués dans cette activité criminelle. Selon ses déclarations, il a également joué un rôle actif en recrutant des candidats et en négociant l’acquisition d’une pirogue pour le voyage clandestin.



Les agents ont saisi la somme de 2,4 millions de francs CFA, dissimulée dans une chambre à Keur Massar, que Sarr a confirmée être destinée à l’achat de matériel pour le trafic. Malgré ses aveux, il a tenté de nier avoir encaissé de l’argent de candidats, ce qui n’a pas convaincu les enquêteurs.



Ce coup de filet à Fatick met en lumière les enjeux du trafic de migrants, une problématique préoccupante qui continue de sévir dans la région, soulignant l’importance des efforts des autorités pour démanteler ces réseaux criminels, comme le souligne L’Enquête.