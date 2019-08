Reprofilage du canal de Ouakam: « Les travaux de redressement peuvent prendre une dizaine de jours » (Pèdre Sy, directeur d’exploitation de l’Onas)

Pour bien entamer les travaux sur le canal qui débute à partir de la VDN jusqu’à Ngor, les techniciens de l’Onas vont prendre quelques jours pour diagnostiquer le problème. Ensuite, il faudra, selon Pèdre Sy, directeur d’exploitation de l’Onas, « reprofiler le canal pour permettre à l’eau de s’évacuer normalement. Cette situation provoquée généralement par des remblais et des déchets dans le canal va permettre à l’Onas sous l’impulsion du ministère de l’eau et de l’assainissement, de prendre une dizaine de jours et faire de telle sorte que les travaux soient accélérés pour qu’avant la fin de l’hivernage la situation redevienne normale...