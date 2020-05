Reprise des cours : « 36327 sont concernés... 758 enseignants et 2066 éléves sont hors de Dakar » ( Mamadou Diop, IA/Rufisque)

Depuis l'officialisation de la date de reprise des cours, l'Inspection d’Académie de Rufisque travaille d’arrache-pied pour une réouverture des classes dans les meilleures conditions de sécurité.



Selon, Mamadou Diop, l'IA de Rufisque, sur 166.964 élèves que compte la circonscription, 36327 sont concernés par la reprise du 2 juin prochain. Ces derniers sont répartis ainsi : 14588 pour le CFEE, 8908 pour le BFEM, 11911 pour le BAC et 920 pour la formation professionnelle. Ainsi, M. Mamadou Diop d’ajouter que « depuis un mois, nous sommes dans le processus de préparation pour la réouverture. Nous sommes entrain de faire le contrôle et nous allons les généraliser pour aller dans tous les établissements notamment les lycées, les collèges et les écoles élémentaires ; pour qu’on se rende compte des difficultés et lever les écueils très tôt avant le jour-j ».



« Le nombre d’enseignants hors de la ville qui doivent être rapatriés est de 758, il y'a aussi des élèves qui sont au nombre de 2066. Au niveau du ministère, on est entrain de voir avec le ministre du Transport comment mettre en place un dispositif de transport de ces gens là », a déclaré l'inspecteur d’académie de Rufisque.