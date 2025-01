Repositionnement politique : Le Parti Socialiste impulse le vent du changement et opte pour du « sang neuf »

Le Parti Socialiste à l’occasion de la réunion du secrétariat exécutif national (SEN), a décidé d'engager sa formation dans une réflexion visant à valoriser davantage la méthode des partis, tant du point de vue de l'occupation de l'espace que de l'animation. Mais pour cela, il est retenu qu'une étude sérieuse doit précéder tout ce qu'il sera possible d'entreprendre, car le Parti, avant d'engager sa responsabilité ou de contracter avec qui que ce soit, doit faire une étude de toutes ces questions qui interpellent son avenir politique. « Nous avons réfléchi à l’idée de reconstruction, de refondation, de rénovation, de réforme du parti. Pour nous, ce qui est essentiel, c’est ce que nous allons faire face à cette nouvelle donne politique. Bien sûr, depuis l’émergence de l’alternative au chef de l’État, et suite aux élections législatives, nous sommes bien conscients que le parti est désormais et radicalement dans l’opposition. Cette situation d’opposition provoque chez nous, et de notre côté, un repositionnement tout à fait responsable », a souligné Abdoulaye Vilane, porte-parole du Parti socialiste.







Il s’agira aussi de réfléchir en interne et de continuer à écouter ce qui se passe dans l’espace politique sénégalais. « D’abord, il faut s’intéresser à ce que font les partis qui sont de la même sensibilité que nous, les partis de gauche, les partis sociaux-démocrates, les partis communistes. Nous le ferons dans le cas d’une cohérence idéologique. Nous essaierons aussi de poser les bases d’une concertation, de rapprocher les positions, de s’enrichir mutuellement. En même temps, nous restons attentifs à toutes les initiatives qui sont mises en œuvre au niveau de l’opposition en général », signifie Vilane.







Analysant la situation politique, les parti estime qu’il faut dégager la voie qui mène à l’accès à la responsabilité. Il y a nécessité de faire recours à du sang neuf selon le Parti socialiste qui décide de créer une commission ad-hoc chargée de réfléchir à toutes les idées nouvelles, afin de réinventer la pratique politique et le positionnement.