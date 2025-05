[Reportage] Violences conjugales : Quand les foyers deviennent des mouroirs pour les femmes au Sénégal

Le fléau des féminicides continue de faire des ravages au Sénégal. De plus en plus de femmes trouvent la mort dans ce qui devrait être un lieu de protection et de réconfort : leur propre foyer. En l’espace d’une semaine, deux cas particulièrement tragiques ont secoué l’opinion publique.



Le dimanche 11 mai à Joal, Serigne Fallou Diop, un maçon, a étranglé son épouse Fatou Guèye alors qu’elle dormait. Une semaine plus tard, le dimanche 18 mai, dans le village de Ndiouwar (région de Fatick), un ancien militaire âgé de 46 ans a abattu son épouse Marie Louise Ndour avec une arme à feu. Ces drames viennent s’ajouter à d’autres cas inquiétants de disparition, comme celui de Lissa Tine en 2019, originaire de Réfane, toujours non élucidé.



Face à cette situation alarmante, la rédaction de Dakaractu est allée à la rencontre de citoyennes pour recueillir leurs témoignages.



« Nous, les femmes, nous souffrons... »

Rencontrée à Grand-Dakar, Diogaye Diaïté ne cache pas sa colère et son désarroi : « Avant, c’étaient des gifles ou des coups, mais aujourd’hui on tue nos femmes avec des couteaux, des armes, dans leur sommeil ! Où va-t-on ? L’homme n’a pas le droit de lever la main sur sa femme, encore moins de lui ôter la vie. »



Elle appelle à une prise de conscience collective. « La femme est une mère, et devenir mère, c’est sacré. Un homme incapable de respecter cela n’a rien à faire dans un foyer », indique-t-elle.



« La femme doit être protégée, pas détruite »

Pour Makouta Mané Guèye, ces actes de barbarie sont tout simplement incompréhensibles : « Il n’y a aucune justification pour tuer une épouse. Quelle que soit la faute, l’homme est censé être protecteur, non bourreau. On peut éduquer, corriger, mais jamais tuer. »