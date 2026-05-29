NÉCROLOGIE - Rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké à Khelcom

C’est une lourde perte pour la communauté mouride. Serigne Cheikh Saliou Mbacké a tiré sa révérence ce vendredi à Khelcom, jour de Yawmu Al Juma, particulièrement symbolique pour cet homme qui consacrait l’essentiel de ses finances à la construction de mosquées.



Il est le fils aîné et khalife de Serigne Saliou Mbacké, 5ème patriarche de Touba. Ce vendredi, jour béni entre tous, voit disparaître un bâtisseur discret et dévoué à l’œuvre de Serigne Touba.



DakarActu présente ses sincères condoléances à la famille mouride, au khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, et à l’ensemble des disciples. Paix à son âme.