TOUBA – Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Saliou / L’héritier discret de Khelcom devient le nouveau khalife de Serigne Saliou


TOUBA – Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Saliou / L’héritier discret de Khelcom devient le nouveau khalife de Serigne Saliou
Suite au rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké ce vendredi, c'est Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Saliou qui fera désormais office de khalife de Serigne Saliou Mbacké.

Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Saliou Mbacké fait partie des chefs religieux les plus discrets de l'univers mouride. Toutefois, son ancrage est directement lié à l'héritage de Serigne Saliou, dont il perpétue aujourd'hui la mémoire et l'autorité spirituelle. Au-delà du titre, Serigne Bassirou est un homme de terrain et de transmission. Il s'inscrit pleinement dans la lignée des bâtisseurs, à l'image de son père. Organisateur régulier de daaras spirituels et d'événements religieux à Khelcom, il y maintient vivant le double héritage de Serigne Saliou : agricole et cultuel. C'est dans cette localité, étroitement associée à son père, qu'il rassemble régulièrement les disciples autour du travail de la terre et de l'élévation spirituelle.

Sa discrétion ne l'éloigne pas des grandes causes communautaires. Serigne Bassirou a récemment défrayé la chronique par un geste très remarqué : une adiya de 300 millions de FCFA à Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des Mourides. Cette somme a été destinée aux travaux de rénovation de la Grande Mosquée de Touba, sanctuaire suprême du mouridisme – une manière aussi d'afficher sa loyauté et sa contribution à l'œuvre commune.

Avec le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, Serigne Bassirou devient officiellement le nouveau khalife de Serigne Saliou Mbacké. Il s'agit ici du successeur spirituel à la tête de la branche spécifique issue de Serigne Saliou.

À l'heure où la communauté mouride rend hommage à Serigne Cheikh Saliou, tous les regards se tournent désormais vers Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Saliou. Un successeur discret, mais dont les racines, les œuvres et les récents gestes forts en font une légitimité incontestable pour guider cette branche héritée du 5ᵉ khalife de Touba.

TOUBA – Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Saliou / L’héritier discret de Khelcom devient le nouveau khalife de Serigne Saliou


Vendredi 29 Mai 2026
Amadou Moustapha Mbaye



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Le Sénégal mise sur le Général Birame Diop pour renforcer la Commission de la CEDEAO

Le Sénégal mise sur le Général Birame Diop pour renforcer la Commission de la CEDEAO - 31/05/2026

Accident du pont Émile Badiane : la famille de Cheikh Ndiaye lance un appel à l'État

Accident du pont Émile Badiane : la famille de Cheikh Ndiaye lance un appel à l'État - 30/05/2026

Ligue des champions 2025-2026: Paris Saint Germain s’offre le trophée pour la deuxième fois consécutive

Ligue des champions 2025-2026: Paris Saint Germain s’offre le trophée pour la deuxième fois consécutive - 30/05/2026

Foot: le PSG s'offre une deuxième Ligue des champions d'affilée en battant Arsenal en finale

Foot: le PSG s'offre une deuxième Ligue des champions d'affilée en battant Arsenal en finale - 30/05/2026

Deuil à Touba / Ousmane Sonko et El Malick Ndiaye venus présenter leurs condoléances, reçus par le khalife et par Serigne Bass Ibn Serigne Saliou

Deuil à Touba / Ousmane Sonko et El Malick Ndiaye venus présenter leurs condoléances, reçus par le khalife et par Serigne Bass Ibn Serigne Saliou - 30/05/2026

TOUBA- Serigne Mountakha reçoit le Premier ministre Al Aminou Lô, l’assure de ses prières et transmet un message au Président

TOUBA- Serigne Mountakha reçoit le Premier ministre Al Aminou Lô, l’assure de ses prières et transmet un message au Président - 30/05/2026

[ DOCUMENTAIRE ] Abdoulaye Wade, 100 ans et mille vies / Entre combats, défaites et gloire: L’homme à l’empreinte indélébile d’un éternel bâtisseur

[ DOCUMENTAIRE ] Abdoulaye Wade, 100 ans et mille vies / Entre combats, défaites et gloire: L’homme à l’empreinte indélébile d’un éternel bâtisseur - 30/05/2026

Tabaski 2026 : Des centaines de moutons invendus…les éleveurs réclament la tête du ministre Mabouba Diagne

Tabaski 2026 : Des centaines de moutons invendus…les éleveurs réclament la tête du ministre Mabouba Diagne - 30/05/2026

TOUBA- Inhumation nocturne et émouvante de Serigne Cheikh Saliou Mbacké / Le bâtisseur rejoint son guide et père Serigne Saliou

TOUBA- Inhumation nocturne et émouvante de Serigne Cheikh Saliou Mbacké / Le bâtisseur rejoint son guide et père Serigne Saliou - 30/05/2026

100 ans de Abdoulaye Wade : Le Maître qui croyait en sa jeunesse (Par L’Honorable Député Abdou Mbow)

100 ans de Abdoulaye Wade : Le Maître qui croyait en sa jeunesse (Par L’Honorable Député Abdou Mbow) - 30/05/2026

NÉCROLOGIE - Rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké à Khelcom

NÉCROLOGIE - Rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké à Khelcom - 29/05/2026

32e anniversaire de la disparition du capitaine Mbaye Diagne : une cérémonie d’hommage prévue ce 31 mai

32e anniversaire de la disparition du capitaine Mbaye Diagne : une cérémonie d’hommage prévue ce 31 mai - 29/05/2026

Centenaire de Me Abdoulaye Wade : le Président Bassirou Diomaye Faye salue « un homme dont la vie se confond avec celle de la République »

Centenaire de Me Abdoulaye Wade : le Président Bassirou Diomaye Faye salue « un homme dont la vie se confond avec celle de la République » - 29/05/2026

Abdoulaye Wade à 100 ans : Ousmane Sonko rend hommage à « un père illustre de la démocratie sénégalaise »

Abdoulaye Wade à 100 ans : Ousmane Sonko rend hommage à « un père illustre de la démocratie sénégalaise » - 29/05/2026

Crise institutionnelle : le FDR dénonce un « coup d’État parlementaire » orchestré par PASTEF

Crise institutionnelle : le FDR dénonce un « coup d’État parlementaire » orchestré par PASTEF - 29/05/2026

TOUBA - CHEIKH BASS SANS FILTRE:

TOUBA - CHEIKH BASS SANS FILTRE: " L’Etat profite plus de Touba qu’il n’y investit… Le Magal, c’est plus de 300 millards de retombées, comparés à 20 milliards d’investissements, c’est insignifiant mais nous comprenons que c’est difficile partout " - 29/05/2026

Tabaski 2026 : Le Président de la République; Bassirou Diomaye Faye appelle à l’unité, au partage et aux prières pour la Nation

Tabaski 2026 : Le Président de la République; Bassirou Diomaye Faye appelle à l’unité, au partage et aux prières pour la Nation - 28/05/2026

Prière de l'Aïd à la grande mosquée Moussanté de Thiès: Idrissa Seck opte toujours pour le silence et refuse de répondre aux questions des journalistes

Prière de l'Aïd à la grande mosquée Moussanté de Thiès: Idrissa Seck opte toujours pour le silence et refuse de répondre aux questions des journalistes - 28/05/2026

Mbackiyou Faye aux autorités : « Reewu Seriñ Touba lañu nek… Jam Rek Mofiy Am. Kufi bëgg fitnë ci sa kaw lay këppu »

Mbackiyou Faye aux autorités : « Reewu Seriñ Touba lañu nek… Jam Rek Mofiy Am. Kufi bëgg fitnë ci sa kaw lay këppu » - 28/05/2026

[🔴 DIRECT] Massalikoul Djinane : Suivez la grande prière de la Tabaski 2026

[🔴 DIRECT] Massalikoul Djinane : Suivez la grande prière de la Tabaski 2026 - 28/05/2026

Tabaski 2026: Les vœux de l’ancien président Macky Sall

Tabaski 2026: Les vœux de l’ancien président Macky Sall - 27/05/2026

René Capain Bassène libre : La grâce présidentielle met fin à plus de sept ans de détention du journaliste

René Capain Bassène libre : La grâce présidentielle met fin à plus de sept ans de détention du journaliste - 27/05/2026

Kaolack: Un accident fait 18 blessés dont 12 dans un état grave

Kaolack: Un accident fait 18 blessés dont 12 dans un état grave - 27/05/2026

Prière de Tabaski à l’UCAD : L’Imam Oumar Sall appelle les gouvernants au maintien de la stabilité, de la cohésion sociale et à la poursuite des réformes

Prière de Tabaski à l’UCAD : L’Imam Oumar Sall appelle les gouvernants au maintien de la stabilité, de la cohésion sociale et à la poursuite des réformes - 27/05/2026

Crise au sommet de l’État / L’APR charge le régime : « Une implosion du pouvoir » et une « confiscation des institutions »

Crise au sommet de l’État / L’APR charge le régime : « Une implosion du pouvoir » et une « confiscation des institutions » - 27/05/2026

[Reportage] Shooting pré et post-Tabaski : la nouvelle tendance qui explose sur les réseaux sociaux

[Reportage] Shooting pré et post-Tabaski : la nouvelle tendance qui explose sur les réseaux sociaux - 27/05/2026

Nouveau gouvernement du Sénégal : Pastef pose ses conditions pour intégrer le nouvel attelage

Nouveau gouvernement du Sénégal : Pastef pose ses conditions pour intégrer le nouvel attelage - 26/05/2026

Justice : Le journaliste Soya Diagne recouvre la liberté

Justice : Le journaliste Soya Diagne recouvre la liberté - 26/05/2026

Thiès- vol à l'arraché: un jeune mortellement tabassé par une foule à Hersent

Thiès- vol à l'arraché: un jeune mortellement tabassé par une foule à Hersent - 26/05/2026

Assemblée nationale : La Section de recherches tente d’arrêter le député Cheikh Bara Ndiaye à l’issue de l’installation de Ousmane Sonko

Assemblée nationale : La Section de recherches tente d’arrêter le député Cheikh Bara Ndiaye à l’issue de l’installation de Ousmane Sonko - 26/05/2026

RSS Syndication