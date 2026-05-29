TOUBA – Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Saliou / L’héritier discret de Khelcom devient le nouveau khalife de Serigne Saliou

Suite au rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké ce vendredi, c'est Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Saliou qui fera désormais office de khalife de Serigne Saliou Mbacké.



Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Saliou Mbacké fait partie des chefs religieux les plus discrets de l'univers mouride. Toutefois, son ancrage est directement lié à l'héritage de Serigne Saliou, dont il perpétue aujourd'hui la mémoire et l'autorité spirituelle. Au-delà du titre, Serigne Bassirou est un homme de terrain et de transmission. Il s'inscrit pleinement dans la lignée des bâtisseurs, à l'image de son père. Organisateur régulier de daaras spirituels et d'événements religieux à Khelcom, il y maintient vivant le double héritage de Serigne Saliou : agricole et cultuel. C'est dans cette localité, étroitement associée à son père, qu'il rassemble régulièrement les disciples autour du travail de la terre et de l'élévation spirituelle.



Sa discrétion ne l'éloigne pas des grandes causes communautaires. Serigne Bassirou a récemment défrayé la chronique par un geste très remarqué : une adiya de 300 millions de FCFA à Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des Mourides. Cette somme a été destinée aux travaux de rénovation de la Grande Mosquée de Touba, sanctuaire suprême du mouridisme – une manière aussi d'afficher sa loyauté et sa contribution à l'œuvre commune.



Avec le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, Serigne Bassirou devient officiellement le nouveau khalife de Serigne Saliou Mbacké. Il s'agit ici du successeur spirituel à la tête de la branche spécifique issue de Serigne Saliou.



À l'heure où la communauté mouride rend hommage à Serigne Cheikh Saliou, tous les regards se tournent désormais vers Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Saliou. Un successeur discret, mais dont les racines, les œuvres et les récents gestes forts en font une légitimité incontestable pour guider cette branche héritée du 5ᵉ khalife de Touba.