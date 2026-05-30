Ligue des champions 2025-2026: Paris Saint Germain s’offre le trophée pour la deuxième fois consécutive

Il leur a fallu 120 minutes d’un combat acharné, une séance de tirs au but irrespirable et une ultime erreur d’Arsenal pour que le Paris Saint-Germain soulève une deuxième Coupe aux grandes oreilles consécutive. Au terme d’une soirée d’une intensité rare à la Puskás Aréna, le PSG a remporté la Ligue des Champions 2025-2026 face à Arsenal sur le score de 1-1, 4-3 aux tirs au but. Le rêve du « back to back » est devenu réalité.







Pourtant, les Londoniens avaient parfaitement abordé la rencontre. Dès la 6e minute, Kai Havertz ouvrait le score pour les Gunners, concrétisant une entame parfaitement maîtrisée. Bien en place, agressifs et disciplinés dans leur bloc, les hommes de Mikel Arteta semblaient en mesure de frustrer un PSG privé du ballon et contraint de courir.







Mais le club de la capitale, fidèle à l’identité construite par Luis Enrique, n’a jamais paniqué. Sur une accélération de Kvaratskhelia, Mosquera a commis une faute dans sa surface, offrant un penalty incontestable que Ousmane Dembélé a transformé à la 65e minute. Le Ballon d’Or, une fois de plus décisif dans les grands rendez-vous, remet les deux équipes à égalité et relançait une finale qui allait encore réserver bien des émotions.







Les prolongations se sont révélées épuisantes, les deux équipes à bout de souffle multipliant les longs ballons sans parvenir à créer la décision. Il a fallu attendre la loterie des tirs au but. La sentence est tombée sur Gabriel Magalhães, dont la tentative s’est envolée au-dessus du but parisien, offrant le titre au PSG. Lucas Beraldo, lui, avait conservé son sang-froid pour inscrire le tir au but décisif, 4-3.







Deux titres consécutifs en Ligue des Champions, une image qui aurait semblé inconcevable il y a quelques années encore. Paris est désormais dans le cercle très fermé des clubs ayant réussi le doublé européen. Luis Enrique a définitivement inscrit le PSG dans la légende du football continental.

