TOUBA- Serigne Mountakha reçoit le Premier ministre Al Aminou Lô, l’assure de ses prières et transmet un message au Président

Serigne Mountakha Mbacké, Khalif général des Mourides, a reçu en audience, ce samedi 30 mai 2026, le nouveau Premier ministre du Sénégal, Al Aminou Lô, accompagné d’une forte délégation comprenant plusieurs personnalités, dont l’ancien ministre de l’Intérieur, Me Bamba Cissé et ses anciens collègues de la région de Diourbel Moussa Balla Fofana et Alioune Dione.



Cette visite était avant tout, à confié Al Aminou Lô, une marque de déférence et de respect envers la haute autorité religieuse. Le chef du gouvernement dira être venu informer le Khalif des nouvelles responsabilités qui sont désormais les siennes et, comme le veut la tradition, solliciter les bénédictions et prières du guide spirituel des Mourides pour mener à bien sa mission.



Face à la délégation gouvernementale, Serigne Mountakha Mbacké n’a pas éludé l’ampleur des défis à relever. Dans une réponse mesurée mais pleine de solennité, il a déclaré : « Les charges qui vous sont confiées sont lourdes, mais nous prions pour qu’en Dieu vous vienne en aide. »



Le Khalif a profité de cette audience pour adresser un message clair au président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Sans détour, il a ajouté : « Vous direz au Président de la République que nous sommes au courant de tous les efforts consentis. Nous lui en sommes reconnaissants ». La visite s’est achevée sur une note de recueillement et de prières.