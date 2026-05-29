32e anniversaire de la disparition du capitaine Mbaye Diagne : une cérémonie d’hommage prévue ce 31 mai

Les Armées sénégalaises vont commémorer, ce dimanche 31 mai 2026, le 32e anniversaire de la disparition du feu capitaine Mbaye Diagne, figure emblématique de l’armée sénégalaise et héros des Nations unies.



La cérémonie est prévue à partir de 9h30 à la place Capitaine Mbaye Diagne, située en face du Cercle mess des officiers Colonel Emmanuel Gomis. Elle sera présidée par le général de brigade Simon Ndour, chef d’État-major de l’Armée de terre.



Selon le programme établi, cette commémoration prendra la forme d’une prise d’armes avec dépôt de gerbes en hommage à l’officier disparu.



Deux témoignages marqueront également la cérémonie. Le premier sera livré par un observateur militaire ayant été témoin de l’héroïsme du capitaine Mbaye Diagne, tandis que le second viendra d’un de ses compagnons d’armes.



L’allocution du chef d’État-major de l’Armée de terre viendra clôturer cette cérémonie de recueillement et de mémoire dédiée à l’un des soldats sénégalais les plus respectés pour son courage et son engagement au service de la paix.

