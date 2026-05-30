Deuil à Touba / Ousmane Sonko et El Malick Ndiaye venus présenter leurs condoléances, reçus par le khalife et par Serigne Bass Ibn Serigne Saliou


Deuil à Touba / Ousmane Sonko et El Malick Ndiaye venus présenter leurs condoléances, reçus par le khalife et par Serigne Bass Ibn Serigne Saliou
Ousmane Sonko, nouvellement porté à la tête de l’Assemblee Nationale, accompagnée d’une délégation de l’hémicycle avec dans ses rangs El Malick Ndiaye, se sont rendus dans la cité religieuse pour présenter ses respects à la famille de Serigne Cheikh Saliou Mbacké. L’ancien Premier ministre et sa délégation ont d’abord été reçus par Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des Mourides . Les échanges, empreints de recueillement, ont permis aux responsables politiques de transmettre les condoléances du peuple sénégalais et de l’ensemble de l’institution parlementaire à la confrérie mouride.

La délégation s’est ensuite rendue auprès de Serigne Bassirou Mbacké, khalife de Serigne Cheikh Saliou, désormais chargé de la succession spirituelle du d’regrette 5eme khalife de Touba . À ses côtés se tenait Serigne Abô Mbacké,  khalife du regretté disparu. C’est en présence de ces deux guides religieux que les condoléances ont été officiellement présentées à la famille immédiate du défunt.

Ousmane Sonko, visiblement ému, a salué la mémoire de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, « un guide pieux, un modèle de foi et d’humilité », avant de réaffirmer l’attachement de l’État à la famille de Cheikh Ahmadou Bamba et à l’ensemble de la communauté mouride.

De son côté, El Malick Ndiaye, également originaire de la région de Thiès et familier de Touba, a souligné le rôle unificateur des grandes figures religieuses au-delà des clivages politiques. Serigne Bassirou Mbacké et Serigne Abô Mbacké ont, au nom de la famille, remercié les autorités pour leur compassion et leur présence à ce moment de douleur.



Samedi 30 Mai 2026
Amadou Moustapha Mbaye



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