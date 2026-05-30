Tabaski 2026 : Des centaines de moutons invendus…les éleveurs réclament la tête du ministre Mabouba Diagne

Au lendemain de la Tabaski, la colère gronde chez les éleveurs sénégalais. Elhadji Malick Ka, président des jeunes éleveurs du Sénégal, a tenu une conférence de presse ce matin pour alerter sur les pertes enregistrées par la filière lors de cette fête du sacrifice.



Malgré un marché correctement approvisionné en moutons, une part significative du bétail est restée invendue, faute d’un accompagnement adéquat des autorités. Elhadji Malick Ka indexe la responsabilité du ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Souveraineté alimentaire, Dr Mabouba Diagne, qu’il accuse de n’avoir pris aucune mesure concrète pour soutenir les éleveurs en amont de la Tabaski.



Pour illustrer l’ampleur du désastre, le président des jeunes éleveurs a livré un chiffre personnel et révélateur. En effet, il devra lui-même rapatrier plus de 400 têtes de moutons invendues vers Ngoundiane, faute d’avoir trouvé preneurs dans la capitale.



Face à cette situation jugée inacceptable, Elhadj Malick Ka est allé au bout de sa logique en réclamant purement et simplement le limogeage de Mabouba Diagne. Il plaide pour la nomination d’un ministre spécifiquement dédié à l’élevage, capable, selon lui, d’apporter des réponses concrètes aux difficultés structurelles que traversent les acteurs du secteur.