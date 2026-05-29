Centenaire de Me Abdoulaye Wade : le Président Bassirou Diomaye Faye salue « un homme dont la vie se confond avec celle de la République »

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un hommage appuyé à l’ancien chef de l’État, Me Abdoulaye Wade, qui célèbre ce vendredi 29 mai 2026 son centième anniversaire.



Dans un message publié à cette occasion, le chef de l’État a salué le parcours exceptionnel de l’ancien président sénégalais, qu’il présente comme une figure intimement liée à l’histoire politique et institutionnelle du Sénégal.



« Le Président Abdoulaye Wade a cent ans aujourd'hui. La République du Sénégal, elle, n'en a pas encore soixante-dix — et découvre qu'elle est plus jeune que l'homme dont la vie se confond avec la sienne », a écrit Bassirou Diomaye Faye.



Le Président de la République a également souligné la contribution majeure de Me Wade à la construction et à l’évolution du Sénégal moderne.



« Il l'a vue naître, et il a aidé à la faire grandir », a ajouté le chef de l’État.



Au nom de la Nation, Bassirou Diomaye Faye a adressé ses vœux de paix, de sérénité et de longévité à l’ancien président de la République, tout en priant pour qu’il demeure encore longtemps auprès des Sénégalais.



« Au nom de la Nation tout entière, je souhaite au Président Abdoulaye Wade un centenaire de paix, de sérénité et de lumière, et je prie Dieu de nous le laisser longtemps encore », a-t-il déclaré avant de conclure par un sobre : « Jërëjëf, Président Wade ».

