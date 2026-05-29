Abdoulaye Wade à 100 ans : Ousmane Sonko rend hommage à « un père illustre de la démocratie sénégalaise »

Le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a rendu un vibrant hommage à l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, qui célèbre ce vendredi 29 mai 2026 son centième anniversaire.



Dans un message publié sur le réseau social X, le leader de Pastef a salué le parcours exceptionnel de celui qu’il considère comme l’une des figures majeures de l’histoire politique du Sénégal. " Cent ans de vie utile ", a-t-il résumé en ouverture de son message.



Ousmane Sonko a d’abord regretté que la coïncidence entre cet anniversaire historique et la fête de Tabaski n’ait pas permis l’organisation d’une commémoration nationale à la hauteur de l’événement.



" Qu’importe : des millions de Sénégalais le célèbrent aujourd’hui dans le silence des cœurs, par des prières ardentes et des pensées affectueuses. C’est peut-être là l’hommage le plus sincère ", a-t-il écrit.



Le président de l’Assemblée nationale a ensuite retracé le rôle majeur joué par Me Abdoulaye Wade dans l’enracinement de la démocratie sénégalaise. Il a rappelé son long combat politique marqué notamment par son entrée à l’Assemblée nationale en 1978 et surtout par l’alternance historique de mars 2000.



" Abdoulaye Wade est, incontestablement, l’un des pères les plus illustres de la démocratie sénégalaise ", a souligné Ousmane Sonko.



Dans un registre plus personnel, le leader politique est revenu sur les relations qu’il a entretenues avec l’ancien chef de l’État, évoquant " sa magnanimité " et les gestes de confiance qu’il dit avoir reçus de sa part en 2017 puis en 2019.



" Le Président Wade a posé sur ma route un geste que seuls les grands hommes savent poser : celui de la transmission. Non pas la transmission du pouvoir, mais celle, plus rare, de la confiance ", a-t-il témoigné.



Ousmane Sonko a enfin formulé des prières pour celui qu’il appelle affectueusement " son grand-père ", " Qu’Allah le place sous Sa protection éternelle.



Et que le Sénégal continue, comme il l’a toujours cru, de travailler, de se projeter dans la modernité tout en gardant ses valeurs cardinales".