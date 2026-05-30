Accident du pont Émile Badiane : la famille de Cheikh Ndiaye lance un appel à l'État


Quelques jours  après le drame survenu sur le pont Émile Badiane de Ziguinchor, la famille de Cheikh Ndiaye, toujours porté disparu, appelle les autorités à renforcer les recherches afin de retrouver son corps.

Cheikh Ndiaye figure parmi les victimes de l'accident survenu le mardi 26 mai 2026 lorsqu'un minibus de type « Cheikhou Chérifou » a chuté du pont Émile Badiane. Le bilan de l'accident faisait état de trois victimes, dont le chauffeur et deux passagers. Si les corps de deux victimes ont été repêchés le jour même par les sapeurs-pompiers, Cheikh Ndiaye demeure introuvable malgré les opérations de recherche menées depuis plusieurs jours.

Originaire de Diomkhel, dans la commune de Sibassor, département de Kaolack, le disparu laisse derrière lui une famille plongée dans l'angoisse et l'incertitude.

Face à l'absence de résultats, ses proches lancent un appel aux autorités étatiques afin que davantage de moyens soient mobilisés pour poursuivre les recherches. « Nous souhaitons retrouver le corps de notre frère afin qu'il soit inhumé dignement auprès de sa famille », a déclaré Birame Ndiaye, frère aîné de la victime. Mariama Ndiaye, sa petite sœur, partage le même désarroi et espère que les autorités répondront favorablement à leur appel.

Pour la famille, retrouver le corps de Cheikh Ndiaye représente une étape essentielle pour faire leur deuil et lui offrir une sépulture conforme aux traditions et aux valeurs familiales.

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Samedi 30 Mai 2026
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