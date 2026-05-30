Foot: le PSG s'offre une deuxième Ligue des champions d'affilée en battant Arsenal en finale

Le PSG a réussi l'exploit de remporter une deuxième Ligue des champions d'affilée, une première pour un club français, en dominant Arsenal en finale à l'issue de la séance de tirs au but (1-1 a.p., 4 t.a.b à 3) samedi à Budapest.
Paris réédite ainsi la performance du Real Madrid, dernière formation à s'être adjugée deux Ligues des champions d'affilée, les Madrilènes dirigés par Zinédine Zidane ayant même fait mieux avec trois C1 entre 2016 et 2018.
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