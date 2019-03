Reportage - Saint-Louis / Khar Yalla ou la cité des oubliés de la République : « les sinistrés déversent leur colère « Daffa Doy! » (on en a marre), nous ne voulons plus de ces promesses jamais tenues des autorités »

Victimes de l'avancée de la mer dans la Langue de Barbarie, elles sont des centaines de familles à être relogées dans des tentes à la cité Khar Yalla sur la route de Ngallèle, suite à de fortes pluies qui avaient occasionné plusieurs dégâts en 2017 dans la Langue de Barbarie.

Aujourd'hui, ces familles s'impatientent toujours face aux nombreuses promesses des autorités pour les délocaliser dans un autre site à Boudiouck dans la commune de Gandon.

Même si le gouvernement du Sénégal avait lancé au mois de décembre dernier le projet de relèvement d’urgence et de résilience à Saint-Louis pour un coût de 30 millions USD, soit environ 15 milliards de F CFA, force est de constater que les travaux n'ont pas encore commencé au niveau du site de Boudiouck. Et pourtant, 336 unités mobiles d'habitation ont été déjà réceptionnées le 27 décembre dernier au Port autonome de Dakar en présence du Ministre de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire, le Dr Yaya Abdoul Kane, du Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et Maire de Saint- Louis et du directeur de l'ADM.

Dans ce reportage réalisé par Dakaractu à la cité Khar Yalla, les sinistrés expriment leur ras-le bol. Selon leur président Mody Thiam, l'insécurité devient de plus en plus grandissante dans ce quartier. Car les bandits et les voleurs hantent le sommeil des populations de la cité. À cela s'ajoutent les cas de maladies liées au manque d'hygiène, avec la fraicheur et la poussière qui profilent à l'horizon.

Ces sinistrés estiment qu'ils en ont marre des promesses jamais tenues des autorités. Et invitent le président Macky Sall à décanter leur situation le plus rapidement possible.

La rédaction de Dakaractu Saint-Louis est entrée en contact avec une source proche du projet pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Mais notre source sous couvert de l'anonymat, informe que « seuls les travaux préparatoires ont commencé. C'est à dire les travaux d'information sur l'étude environnementale. »