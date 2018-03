(Reportage) Meurtre de Serigne Fallou Diop : Déboussolés, ses parents s'en remettent à Dieu, Gouye Mouride dans une peur panique

Ignoble ! Le mot n'est pas de trop pour qualifier l'acte perpétré sur Serigne Fallou Diop. Perdu de vue par ses parents depuis jeudi dernier, son corps sans vie a été retrouvé ce lundi, dans un champ non loin de la concession familiale. Selon des témoignages recueillis sur place par Dakaractu, c'est un jardinier qui aurait trouvé le corps du petit Serigne Fallou Diop, enveloppé dans un sac. Informés, ses parents n'en croyaient pas leurs oreilles car ils n'auraient jamais imaginé que leur fils, âgé seulement de 2 ans et demi, aurait pu être victime d'un tel acte. Khady Ndiaye, sa mère, a frôlé la folie avant de revenir à de meilleurs sentiments. Son père, quant à lui, ne sait plus à quelle société sénégalaise se fier. Incapables de trouver une explication à ce qui vient d'arriver à leur enfant, ils s'en remettent à Dieu. Mais n'en réclament pas moins la manifestation de la vérité pour que l'auteur de ce meurtre soit puni. Le grand-père paternel de Serigne Fallou, lui, est convaincu que c'est un acte prémédité et que l'auteur s'est certainement intéressé au garnement du fait qu'il soit jumeau. Pape Diop a aussi déploré l'insécurité qui prévaut à Gouye Mouride. Sentiment qu'il partage avec bon nombre d'habitants de ce quartier de Rufisque où cohabitent insécurité et pauvreté extrême. Les autorités municipales sont accusées de laxisme. Le chef de l'Etat, Macky Sall, mis devant ses responsabilités pour que pareil cas ne se reproduise plus.