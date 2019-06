Reportage / Koutal : Plus d'un mois sans eau, les populations n'en peuvent plus...

Le manque d'eau à Koutal commence à perdurer. Depuis 1 mois et 15 jours, le liquide précieux ne coule plus des robinets.

Las d'attendre une solution pérenne, les habitants ont à plusieurs reprises investi les grandes artères, en vain. D'après eux, la pénurie serait due à une panne notée au niveau du forage. Du coup, 25 villages sont privés depuis des semaines du liquide précieux. En conséquence, certains d'entre eux remuent ciel et terre pour remplir quelques bidons d'eau dans des zones lointaines. Ce matin, Dakaractu a donné la parole aux femmes, aux ouvriers, éleveurs entre autres....