Répondant à la chanson de Guy Marius : Coura Macky le surnome « Youssou Sagna »

L’honorable Guy Marius Sagna a laissé un grand bruit à l’assemblée nationale. En effet, juste après avoir tenu son chant, les députés de l’alliance ont tout de même jeté des piques à ses actes, certains sont même allés jusqu’à dénoncer un manque de considération vis à vis de ce lieu sacré.

« On n'est pas à Sorano, ici on travaille et on ne joue pas, je ne peux pas concevoir qu’un certain Youssou Sagna vienne ici pour tenir son show, c’est pourquoi Macky Sall est meilleur que vous », martèle Coura Macky.