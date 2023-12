Réouverture de l'Espace de Ziguinchor : « Plus de 200 000 personnes accueillies et orientées dans les 45 Sénégal Services » (Cheikh Bakhoum, DG SENUM SA)

Profitant de la réouverture de l’Espace Sénégal Services de Ziguinchor qui a été reconstruite après les saccages liés aux manifestations, le directeur général de Sénégal Numérique SA a rappelé la dynamique dans les différents bureaux du Sénégal. Aujourd’hui, ces espaces qui sont de véritables alliés des citoyens pour leurs démarches administratives et entrepreneuriales, « a enregistré plus de 200 000 personnes ». « Depuis la réouverture des Espaces Sénégal Services, nous avons enregistré une fréquentation exceptionnelle. À ce jour, plus de 200 000 personnes ont bénéficié de services variés, allant de l'obtention de documents administratifs à l'accompagnement financier et entrepreneurial, ainsi que d'autres démarches administratives auprès des institutions étatiques", a révélé Cheikh Bakhoum lors de la journée portes ouvertes organisée à l'Espace Sénégal Services de Ziguinchor.







Le directeur général de Senum SA rapporte par ailleurs que « l'Espace Sénégal Services en tant que guichet unique, facilitant les démarches pour les citoyens a un rôle crucial dans cette approche de coordination entre les citoyens et l’administration décentralisée. « L'Espace Sénégal Services est un réseau qui a gagné la confiance des administrations et des entités privées. Il représente un guichet unique visant à simplifier la vie de nos concitoyens ».







L'interruption des activités de l'Espace Sénégal Services à Ziguinchor, en raison de vandalisme survenu en juin dernier, a été surmontée après plusieurs mois de travaux de réhabilitation. Ainsi, le directeur général de SENUM a estimé qu’après cette période de rénovation, il était primordial de revenir à Ziguinchor et d'échanger avec les populations. « Cette réouverture est une opportunité de renforcer la communication entre l'Espace Sénégal Services et la communauté locale", a précisé le directeur général de Sénégal numérique » soulignant l'importance de préserver cet instrument mis en place par l'État du Sénégal pour accompagner la formation des citoyens.







Cheikh S. FALL