Rentrée 2023 - 2024 : le CESAG promet aux étudiants une année de défis et de réformes.

Depuis sa création et son implication dans l’espace sénégalais, le CESAG, un établissement public international, spécialisé en matière de formation, de recherche et de consultation, doté de la personnalité morale, de l'autonomie financière et administrative, ne cesse de poursuivre les objectifs qu'il s’est fixés.

Après l’année 2022-2023, l’école a ouvert à nouveau ses portes aujourd’hui, pour le lancement solennel de l’année 2023-2024.

Dans sa prise de parole, le vice Gouverneur de la BCEAO, Mr Mamadou Diop, qui a procédé au lancement, est revenu de manière détaillée sur les premiers pas du CESAG et les résultats remarquables enregistrés depuis ses débuts.

« C’est avec une immense joie et une grande fierté que je m’adresse à vous aujourd’hui à l’occasion de cette rentrée sur la même du centre africain d’études supérieures en gestion. » assure t-il.

Selon la directrice de la structure, Mme Rosaline Dado Worou Houndekon, cette rentrée solennelle marque le début d’une nouvelle année universitaire et offre l’opportunité de réaffirmer davantage son engagement envers l’excellence académique et professionnel au CESAG, mais aussi de montrer les efforts et l’éducation de qualité fournis dans le domaine de la gestion pour former les cadres et leaders africains de demain.

Pour cette année, le CESAG se tourne vers de grandes orientations stratégiques, il amorce un des aspects fondamentaux, en l’occurrence le recentrage de ses enseignements vers une orientation 100 % business school.

« Cela offrira à nos apprenants la possibilité de mener leurs études jusqu’au doctorat of business administration (DBA) … », assure la directrice.