Renforcement du système sanitaire : Le navire humanitaire Africa Mercy fait son retour à Dakar pour la reprise des opérations chirurgicales.

Après un premier séjour fructueux au Sénégal qui a permis de réaliser des opérations chirurgicales complexes sur 1.400 sénégalais et de former plus de 1.200 professionnels de santé, le navire hôpital Mercy ships a jeté l’ancre pour la deuxième fois ce 1er février au port autonome de Dakar pour poursuivre sa volonté de renforcer les capacités médicales et la prise en charge des patients ayant besoin d’une opération chirurgicale.



Cette cérémonie de bienvenue au navire Mercy ships présidée par le ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a connu un engouement démesuré au niveau de la population sénégalaise qui attendait avec impatience le retour dudit navire qui avait été obligé d’interrompre ses opérations en mars 2020 à cause de la pandémie. C’est l’occasion pour le ministre de rappeler que toutes les interventions sont sans frais pour tous les bénéficiaires. Après une selection à travers les 14 régions plus de 1.000 patients ont été retenus.



Au total quelque 400 volontaires sont à bord du navire de l’espoir qui est équipé de cinq blocs opératoires, 82 lits, d’un scanner, d’un équipement complet pour des radios à rayon X, ainsi que d’un laboratoire d'analyses.



Ce navire et son équipage composé de médecins et spécialistes visent également à renforcer la qualité des prestations de service et soins chirurgicaux au Sénégal.



Offre de soins chirurgicaux et formation de qualité aux personnels de santé telles sont les prérogatives de ce grand navire qui fait le tour du monde dans la perspective d’améliorer l’état de santé des populations.

Ce retour du navire humanitaire constitue un pas de plus vers un développement de l’infrastructure médicale contribuant au développement inclusif et solidaire, un maillon important de l’équité en santé.



Hormis le ministre de la santé, Nafissatou Ba Niang Secrétaire Générale du Port Autonome de Dakar, Alexandra Hagerty, Capitaine du Bateau Africa Mercy et Docteur Lucile Dubois, Représentante résidente OMS ont pris part à cette cérémonie empreinte d’émotion.



Avant de prendre congé, Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé que le navire va rester à Dakar jusqu’à fin 2022.