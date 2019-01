Renforcement des filières scientifiques, le maire de Ngoundiane finance plus de vingt millions dans un bloc scientifique

En marge de l’installation du gouvernement scolaire du lycée de Ngoundiane, le Maire de la Commune, Mbaye Dione a inauguré un bloc scientifique financé à plus de vingt millions sur fonds propres du Conseil municipal dont les équipements seront installés dans les prochains jours. L’infrastructure offre toutes les commodités pour l’initiation des élèves des séries scientifiques aux travaux pratiques en physique, chimie et sciences de la vie et de la terre. C’était l’occasion pour tous les intervenants, le Proviseur du Lycée, le Président du gouvernement scolaire, le représentant du Conseil départemental, tous les proviseurs des lycées invités et le Représentant de l’État et l’Adjoint au Sous préfet ont magnifié cette réalisation qui confirme la vision "éclairée" du Maire Mbaye Dione de faire davantage, sa priorité pour accélérer l’émergence de sa localité qui se distingue de jour en jour comme un véritable modèle de développement local grâce aux initiatives du Maire.

Ce dernier quant à lui, a réaffirmé son engagement à accompagner le secteur de l’éducation du préscolaire jusqu’au cycle supérieur, même si les compétences de sa commune s’arrêtent à l’élémentaire. Il attend toutefois de tous les acteurs des efforts supplémentaires pour booster les résultats aux différents examens du CEFE, du BFEM et du Baccalauréat.